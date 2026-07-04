Guet Ardo : le Premier ministre présente ses condoléances après le décès du Khalife Mouhamadou Aïssata Ba

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo s’est rendu, ce samedi 4 juillet 2026, à Guet Ardo, dans la région de Louga (nord) pour présenter ses condoléances à la suite du rappel à Dieu du Khalife Mouhamadou Aïssata Ba.



Le chef du Gouvernement a également effectué une visite de courtoisie chez le nouveau Khalife, El Hadji Hamadou Al Hassan BA. Il s’est longuement entretenu avec les dignitaires du foyer religieux qui ont formulé des prières pour le Sénégal.



Pour rappel, le Khalife général de Guet Ardo, Mouhamadou Aïssata Bâ, figure religieuse respectée de la communauté khadre, est décédé lundi 22 juin à l’âge de 95 ans,



Durant plusieurs décennies, il a œuvré pour le rayonnement de l’islam et le renforcement des valeurs de paix, de solidarité et de cohésion sociale au sein de sa communauté.



Sa disparition constitue une lourde perte pour la commune de Guet Ardo, une localité située dans le département de Louga, ainsi que pour l’ensemble de la communauté khadre et musulmane du Sénégal.