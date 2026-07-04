Pourquoi Michael Olise a choisi de jouer pour la France, les conditions particulières de l’Angleterre au Mexique

Olise a toujours rêvé des Bleus

Dans Le Parisien, « Tombé du ciel » peut-on voir sur la Une du journal. Michael Olise aura encore fort à faire face aux Sud-Américains et est très attendu face à la solide défense paraguayenne. Le Parisien s’est penché sur celui qui est décrit comme « un gamin pas comme les autres », même chose du côté du journal L’Équipe avec ce titre « Olise, so frenchy ». Michael Olise a surpris tout le monde en choisissant la France parce que son attachement aux Bleus s’est construit très tôt, malgré une enfance à Londres et un environnement surtout anglophone. Son choix n’a pas été guidé par le hasard, mais par une vraie logique personnelle et sportive. Patrick Vieira raconte qu’Olise lui disait clairement vouloir jouer pour la France et qu’il pensait avoir plus de chances d’être champion du monde avec les Bleus qu’avec l’Angleterre. Si le Nigéria et l’Algérie ont aussi approché Olise, son expérience avec les Bleuets, puis surtout les Jeux Olympiques avec Thierry Henry en 2024, ont renforcé son lien avec le maillot français et accéléré son intégration jusqu’à devenir la star qu’il est aujourd’hui chez les Bleus.



L’altitude : le gros problème qui attend l’Angleterre

Direction l’Angleterre où Harry Kane a dit que le match contre le Mexique au stade Azteca peut faire ressortir le meilleur des Three Lions, même dans un contexte difficile avec l’altitude, la chaleur et un public acquis à la cause des hôtes. Il souligne que les conditions sont inédites pour beaucoup de ses coéquipiers, mais que ce type de match est justement l’occasion de grandir et de prendre de l’élan dans le tournoi. L’Angleterre s’est préparée en Floride pour s’habituer à la chaleur, même si l’altitude mexicaine reste un facteur impossible à reproduire entièrement.



L’Égypte en liesse

En Égypte, les coéquipiers de Mohamed Salah sont mis à l’honneur dans le journal Al Masry - Al Youm après leur qualification historique en 1/8e de finale. « Gloire à l’Égypte », titre le journal. Emmenée par un bon Mohamed Salah, élu homme du match, l’Égypte s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 après une victoire aux tirs au but contre l’Australie, au terme d’un match très disputé et riche en intensité. Emam Ashour avait ouvert le score tôt dans la rencontre, avant que l’Australie n’égalise en seconde période sur un CSC malheureux de Mohamed Hany. Les Pharaons n’ont pas trouvé la solution et ont dû aller aux tirs aux buts pour décider de l’issue du match et ce sont bien eux qui ont résisté à la pression de l’exercice et composté leur billet pour le prochain tour.