Wimbledon : La tenante du titre Iga Swiatek s'incline au troisième tour devant Alexandra Eala

Au bout d'une première manche très disputée, Swiatek s'est créé deux balles de set dans le tie-break mais n'a pas su les convertir. Eala, qui avait déjà servi pour le gain du set (avec une balle de set à ce moment-là), a eu besoin de trois opportunités dans le jeu décisif pour transformer l'essai.



La N.3 mondiale s'est alors effondrée et a concédé les quatre premiers jeux du deuxième set. Elle s'est rebellée et est revenue à 4-2, mais a payé son manque de régularité et a craqué à la fin d'un dernier jeu encore disputé où elle a eu quatre balles de break.



Comme en 2024 et en 2022, Iga Swiatek (25 ans) chute au troisième tour du troisième Grand Chelem de la saison. L'année dernière, elle s'était surpassée en remportant un Wimbledon où elle n'avait encore jamais dépassé les quarts de finale.



Pour Eala (21 ans), l'expérience dans ce Majeur londonien s'est limitée à une sortie au premier tour l'année dernière. En huitièmes de finale, la Philippine va désormais rencontrer l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 17/N.13), qui a écarté la Grecque Maria Sakkari (WTA 43) sèchement: 6-1, 6-2 en un peu plus d'une heure.





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