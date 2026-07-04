Il s'introduit nu et masqué chez une mère de famille pour la violer : un vendeur de friperie et son complice arrêtés à Thiès

Le Poste de Police de Nguinth, à Thiès, a démantelé un dangereux réseau en interpellant deux individus pour vol de nuit avec escalade, menaces, viol, détention illégale d'armes blanches et recel.



D’après la Police nationale, l’affaire a débuté le 23 juin 2026 suite à la plainte d’une mère de famille résidant au quartier Thiapong. La victime a déclaré que vers 3 heures du matin, un individu s'est introduit par escalade dans son domicile où elle se trouvait seule avec ses enfants mineurs. Armé d'un couteau et d'une lampe torche, l'intrus, entièrement nu et le visage masqué, l'a violée sous la menace avant de l'éblouir avec sa lampe pour empêcher son identification. L'agresseur a ensuite pris la fuite en emportant son téléphone portable.



La même source renseigne que l'exploitation minutieuse des caméras de surveillance du voisinage et les investigations policières ont rapidement mené à l'arrestation du suspect, un vendeur de friperie domicilié à Nguinth. Confronté à la victime lors d'une séance d'identification (tapissage) et face aux preuves matérielles, le mis en cause est passé aux aveux. Pour se justifier, il a prétendu avoir été victime d'un sortilège ("maraboutage") qui altérerait son comportement envers les femmes.



La perquisition de sa chambre a permis de saisir la lampe torche utilisée lors de l'agression, les vêtements portés cette nuit-là, ainsi qu'un arsenal composé de trois couteaux et de deux coupe-coupe.



Concernant le téléphone de la victime, le suspect a avoué l'avoir revendu pour 13 000 FCFA au Marché Central de Thiès. L'acheteur a également été interpellé et sera poursuivi pour recel, bien qu'il ait affirmé ignorer la provenance frauduleuse de l'appareil. Les deux individus ont été placés en garde à vue.