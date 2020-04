Guinaw Rail : l’aide alimentaire d'urgence distribuée ce lundi (Mansour Faye)

Guinaw rail, située dans la banlieue dakaroise, est la première localité du pays qui va recevoir l’aide alimentaire d’urgence ce lundi. Il s’agit d’un test avant la distribution générale prévue dans moins de 10 jours, a annoncé le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Mansour Faye.



« Ce qui concerne l’appui alimentaire, au moment opportun je le dis et je le répète nous ferons un bilan digestif et répondrons de l’aide de digestion pour les ménages qui sont dans des situations difficiles. Nous allons essayer d’accélérer les choses pour que la distribution se fasse dans les meilleurs délais, c’est cela qui vaille, rien d’autres », a déclaré M. Faye qui réagissait suite à la plainte déposée à son encontre par le mouvement Fraap France Dégage.



Selon le ministre, « les gens sont en train de se mobiliser, les comités sont en train de se former, l’administration territoriale est à pied d’œuvres, la gendarmerie, la police, l’armée contrôle et encadre tout le processus donc nous n’avons aucun problème de cohérence dans ce sens ; aucun problème de transparence et de célérité ».



Ainsi, il appelle la Société civile et à ces mouvements-là d’éviter de disperser ou de divertir les populations sur des choses qui n’a aucune importance.