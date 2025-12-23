Accident sur la nationale 1 : une collusion entre un bus et un camion fait un mort et 45 blessés dont 6 graves

Un mort et 45 blessés, dont six graves, tel est le bilan provisoire d’un accident de la circulation survenu ce mardi vers 6 heures sur la route nationale n°1, à hauteur de Kaoune. L’accident a impliqué un bus de transport en commun en provenance de Kédougou qui, en tentant d’éviter une charrette, est entré en collision avec un camion.
Toutes les victimes ont été évacuées vers l’hôpital régional de Kaolack pour leur prise en charge.
