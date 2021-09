Guinaw Rails : Malick Diop viole, filme et engrosse une fille de 15 ans

Malick Diop, né en 1999, a été arrêté et mis à la disposition du parquet de Pikine-Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise. Il est poursuivi pour « viols répétés » suivis de grossesse, sur une mineure âgée de 15 ans.



Le mis en cause avait fait de sa présumée victime du nom de M.Diagne, son objet sexuel. Il l’invitait souvent à son domicile situé à Guinaw Rails nord, non loin de la voie ferrée, pour entretenir des relations sexuels. Libération souligne que c’est Malick Diop lui-même qui a défloré sa victime.



Paniquée après avoir constaté le retard de ses règles, la jeune fille qui a été filmée en pleins ébats, a commencé à opposer un niet catégorique à son bourreau. Face à ce refus, ce dernier transmet la vidéo à tous leurs amis communs via l’application WhatsApp.



Interrogé, le mis en cause n’a pas nié les faits qui lui sont reprochés. Mais, soutient avoir diffusé la vidéo parce que M.Diagne, qui serait « sa copine », fréquentait d’autres hommes.