Guinaw Rails : un homme soupçonné d’avoir tué son frère à la suite d'une altercation liée aux toilettes

Dans la banlieue de Dakar, le Commissariat d’arrondissement de Guinaw Rails Sud a interpellé un individu, le 23 octobre 2026, pour assassinat suite à un drame familial survenu au quartier Mbaye Diaw. Il est suspecté d’avoir tué son petit frère, selon un communiqué de police.



A l’origine de cette affaire, alertée vers 21 h 30 pour la découverte d’un corps sans vie, la police judiciaire s’est immédiatement rendue sur les lieux. La victime a été «retrouvée allongée devant les toilettes, une serviette enroulée sur le corps, présentant une plaie béante au niveau du cœur».



Selon les premiers éléments du communiqué de police, l’auteur présumé «serait son propre grand frère, avec qui il vivait sous le même toit». Le drame aurait éclaté après que la victime a ouvert par méconnaissance la porte des toilettes occupées par le suspect. Une altercation physique s'ensuivit, et peu après, le mis en cause est revenu poignarder son cadet.



Les sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place, et une réquisition a été adressée à l’hôpital pour déterminer les causes exactes du décès. Le couteau, servant d'arme du crime, a été saisi. Le suspect a été écroué et l'enquête suit son cours.