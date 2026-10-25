Sénégal : 800 femmes de Ndoulo vont bénéficier d’un soutien financier de la SONACOS

Le directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS), Cheikh Ahmed Tidiane Guèye, a annoncé, le 24 octobre 2026, un financement destiné à 800 femmes de la commune de Ndoulo, dans le département de Diourbel. Cette initiative, menée en collaboration avec la DER/FJ, vise à renforcer leur autonomie économique.



Cheikh Ahmed Tidiane Guèye a également évoqué plusieurs initiatives en faveur de l’emploi des jeunes, de la formation, de la formalisation, de l’alphabétisation et de l’électrification rurale, en collaboration avec différents partenaires.



« Nous ne voulons plus seulement parler et promettre, mais passer aux actes concrets et générer des résultats palpables et visibles par tout le monde », a-t-il déclaré lors de la finale du tournoi des quatre grands, dont il était le parrain.



Le directeur général de la SONACOS a par ailleurs exprimé sa volonté de contribuer à l’amélioration du stade communal et à la prise en charge des besoins des populations locales.



Il a salué la mobilisation des populations, des femmes et des chefs de village, tout en soulignant le rôle du sport dans le rassemblement des communautés et la promotion de la jeunesse.



Selon l’APS, sur le terrain, une finale de football a opposé l’Entente au Rail. L’équipe de l’Entente a remporté le trophée.