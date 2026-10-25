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LFR, rejet de Pastef et enjeux budgétaire : Al Aminou LÔ prend la parole

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, la conférence de presse du Premier ministre Al Aminou Lô, 48 heures après le rejet par la majorité parlementaire (Pastef) dirigée par Ousmane Sonko du projet de Loi de finances rectificatives (LFR) 2026. Ce rendez-vous gouvernemental sera uniquement consacré à ce sujet.




Charles KOSSONOU

Dimanche 25 Octobre 2026 - 16:37


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