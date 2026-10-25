Podor : une jeune fille cruellement tuée, son corps retrouvé ligoté dans une maison abandonnée

A Podor, une ville située au nord du Sénégal, une jeune fille a été cruellement tuée. Selon le journal de 12 heures de la RFM, son corps a été retrouvé ligoté, dans un sac, au sein d’une maison abandonnée, au quartier Lao Demba.
La gendarmerie et les sapeurs-pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux. Après les constatations d’usage, le corps a ensuite été évacué par les sapeurs-pompiers vers la morgue. Alors que les populations sont dans la stupeur, une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de ce drame.
La gendarmerie et les sapeurs-pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux. Après les constatations d’usage, le corps a ensuite été évacué par les sapeurs-pompiers vers la morgue. Alors que les populations sont dans la stupeur, une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de ce drame.
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