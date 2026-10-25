Nigéria : une ressortissante sud-africaine arrêtée avec 36,65 kg de cocaïne à Lagos

Au Nigéria, une ressortissante sud-africaine de 34 ans a été arrêtée à l’aéroport international Murtala-Muhammed de Lagos, en possession de 36,65 kg de cocaïne, selon Apanews, citant un communiqué de l’Agence nigériane de lutte contre la drogue (NDLEA), qui traque activement d’autres affaires de trafic international de stupéfiants impliquant des passagers dans les aéroports du pays.



Si les autorités ont communiqué pour la première fois sur ce dossier ce dimanche 25 octobre, la suspecte, identifiée comme Qhina Beauty, a été interpellée le 7 octobre alors qu’elle s’apprêtait à embarquer sur un vol de Qatar Airways à destination de l’Afrique du Sud, via Doha. La fouille de ses deux bagages a permis de découvrir 30 blocs de cocaïne, répartis dans sept paquets et mêlés à du piment séché, selon un communiqué de la NDLEA.



Interrogé, Qhina Beauty a déclaré être arrivée au Nigéria le 30 septembre dans le but de récupérer la cargaison. Elle aurait été recrutée par une autre ressortissante sud-africaine, qui lui aurait promis 20 000 rands après la livraison de la drogue.



La suite des investigations a conduit, le 14 octobre, à l’arrestation d’Uchenna Victor Umunnakwe, un vendeur de voitures nigérian de 46 ans. Toujours selon ApaNews, citant la NDLEA, ce dernier aurait reconnu avoir accueilli Qhina Beauty à l’aéroport, l’avoir conduite dans un hôtel à Amuwo-Odofin, puis transférée dans un autre établissement à proximité de l’aéroport avant son départ prévu.



Les enquêtes se poursuivent pour faire la lumière sur cette affaire qui aliment la polémique au Nigéria sur la place des étrangers dans le pays.