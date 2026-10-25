Action sociale à Rufisque : 400 familles soutenues par Aïda Marième Dem avec l’appui du gouvernement

La responsable politique Aïda Marième Dem a distribué, samedi, des kits scolaires d’une valeur globale de 4 millions de francs CFA à 400 familles du quartier Santhiaba, à Rufisque. Cet acte social inédit, destiné à soulager les ménages à l’approche de la rentrée des classes, s’est déroulé en présence du chef de cabinet du ministre de l’Énergie et du Pétrole, Cheikh Tidiane Gueye, venu représenter le docteur Abdourahmane Diouf.



Chaque famille bénéficiaire a reçu un matériel d’une valeur estimée à 10 000 francs CFA. Lors de cette cérémonie marquant un soutien direct aux populations locales, la marraine Aïda Sow Dia s'est également fait représenter par madame Fall.



Représentant l’autorité ministérielle sur place, Cheikh Tidiane Gueye a salué une initiative sans précédent dans le secteur. « On est venue aujourd'hui représenter le ministre Abdourahmane Diouf. Nous sommes là, pour répondre à l'appel de notre sœur, de notre maman Aïda Marième Dem, qui a posé un acte symbolique, un acte très significatif aujourd'hui dans le quartier Santhiaba. Elle a fait une chose qu’aucun responsable politique n’a jamais fait ici dans ce quartier », a-t-il affirmé.



L'émissaire du ministre a souligné l'engagement constant de l'initiatrice pour le développement de sa localité. « Cela signifie que Aïda Marième Dem aime son quartier. Aïda Marième Dem pense à son quartier, veut développer son quartier. Elle passe tout son temps à chercher des partenaires, à chercher des amis, à chercher des personnes qui peuvent l'accompagner un jour ou l'autre pour régler définitivement les multiples problèmes auxquels le quartier de Santhiaba, où elle a sa grande famille, est confronté », a-t-il précisé.



Informé du déroulement de l'événement durant son voyage, le ministre de l'Énergie et du Pétrole a transmis ses encouragements par message direct à son collaborateur. « Tout de suite, en prenant l'avion, il m'a envoyé des messages. Dès lors que je lui ai envoyé quelques photos de la cérémonie, il a insisté en me disant : Cheikh, je tiens à ce que tu dises à Aïda Marième Dem, je suis fier d'elle, je suis très content d'elle et inchallah, dès mon retour, je vais la recevoir et on va encore parler ensemble des problèmes liés au développement de son quartier Santhiaba qu'elle tient à cœur », a rapporté Cheikh Tidiane Gueye.



En marge de cet élan de solidarité, le chef de cabinet a vivement fustigé l'attitude des adversaires politiques locaux envers le docteur Abdourahmane Diouf. « Il y a des responsables politiques issus de ce quartier même. On a noté que ces gens-là, pour avoir du buzz, pour être écoutés, ils passent tout leur temps à s'attaquer à l'honorabilité du docteur Abdourahmane Diouf, qui se trouve être un fils de Rufisque, qui se bat pour Rufisque, qui travaille pour Rufisque et qui aime son pays le Sénégal », a-t-il déploré.



Face au bilan des réalisations sur le terrain, Cheikh Tidiane Gueye a invité l'opposition à plus de retenue. « Ce genre de cérémonie a-t-il déjà eu lieu dans ce quartier ? La réponse était non. Et sur le coup, je me suis dit que ces gens-là, au lieu de s'attaquer à Abdourahmane Diouf, n'ont qu'à raser les murs et arrêter. Il faut qu'ils arrêtent », a-t-il conclu.

