Linguère: la DER/FJ mobilise 194,2 millions de FCFA pour les porteurs de projets

Au Sénégal, le délégué général de la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), Dr Abdoulaye Niane, a annoncé l’octroi d’un crédit global de 194 200 000 FCFA aux populations de Linguère, au cours d’une tournée, vendredi 23 octobre 2026. Selon les informations du média public Le Soleil, ce crédit est destiné aux femmes et aux jeunes porteurs de projets.



Ce financement, structuré sous forme de prêts remboursables, vise à renforcer l’autonomisation économique et à stimuler la création d’activités génératrices de revenus dans le Djolof.



Le délégué général de la DER/FJ, Dr Abdoulaye Niane, a également annoncé l’installation d’une unité de transformation laitière à Linguère et la mise en place d’activités dynamiques de formation afin d’accompagner les bénéficiaires en matière d’expertise. Pour lui, Linguère est une zone stratégique, au cœur du pastoralisme, ce qui justifie l’importance des crédits octroyés, toujours selon Le Soleil.