Guinée: 12 Chefs d’État ont assisté ce mardi au Palais Mohamed VI à la cérémonie d’investiture du Président Alpha Condé

Le Président guinéen Alpha Condé sacrifie ce 15 décembre 2020 à la traditionnelle cérémonie d’investiture. Un moment solennel pour l’homme fort de Conakry qui entame son troisième mandat, qui a été l’objet d’une de crise sociopolitique tendue. Plusieurs Chefs d’États et de gouvernement sont présents à cette cérémonie. Les Présidents Idriss DEBY, Dénis Sassou Nguesso, Mohamed Cheikh Ould Ghazouani sont les grosses têtes d’affiche de cette investiture.



Les grands absents sont les Présidents du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée Bissau.



Macky SALL, Emballo Umaru, Adama BARROW, trois pays voisins de la République de Guinée n’ont pas fait le déplacement de Conakry. Plusieurs opposants ont pris part à la cérémonie dont Faya Ousmane Kaba et Cie.



Le Président Alpha Condé réélu pour la troisième fois lors des élections du 18 octobre dernier, a prêté serment ce mardi 15 décembre 2020 devant le Conseil constitutionnel. Cette cérémonie marque l’entrée en fonction du Premier Président de la quatrième République, pour un mandat de six ans.



Une investiture qui s’est tenue devant une dizaine de chefs d’États, mais également de gouvernements, des ambassadeurs, des ministres des Affaires étrangères et des représentants des institutions républicaines et organisations internationales.



Une audience solennelle et publique au Palais Mohamed VI avec tous les honneurs, mais qui se tient sous tension politique, car une partie de l’opposition dont Ceilou Dalein Diallo conteste toujours la victoire du Président Condé. Le Président du Conseil constitutionnel a tenu à rappeler au Président Alpha Condé les attentes légitimes du peuple guinéen.



A l’entame de son propos, le Président de la République de Guinée a tenu à remercier ses homologues Chefs d’États, le peuple guinéen, mais surtout tous les acteurs qui ont facilité le processus électoral. Le Président Alpha Condé appelle à l’engagement, à l’unité nationale et à la cohésion sociale. «Je suis le Président de tout les guinéens», dixit-il.



Aucun secteur ne sera délaissé, pour la première fois, 15% des recettes minières du pays reviendront aux collectivités locales. «Avec ce mandat qui commence, je compte gouverner autrement. Gouverner autrement, c’est servir le peuple», dit le locataire du palais Sékoutoureya.



