Kolda : les agents contractuels de la santé en grève de 72 heures pour réclamer l’indemnité de logement

La colère monte chez les agents contractuels du secteur de la santé recrutés par les hôpitaux. Face à la presse, ce mardi à Kolda, ces travailleurs ont décidé de passer à l’action pour faire entendre leur revendication relative à l’indemnité de logement. Ils ont ainsi annoncé un mouvement de grève de 72 heures, prévu du mercredi 28 au vendredi 30 octobre, afin d’obtenir la satisfaction de leur doléance.



Porte-parole du jour et secrétaire général du Syndicat des Agents Contractuels de la Santé et de l’Action Sociale (SACSASS), section du Centre hospitalier régional de Kolda, Alassane Mballo a vivement dénoncé ce qu’il considère comme une injustice dans le traitement des agents contractuels.



Selon lui, l’État a accordé cette indemnité aux agents contractuels recrutés par le ministère de tutelle, tout en laissant de côté ceux qui ont été directement recrutés par les établissements publics de santé. Une différence de traitement que le syndicaliste juge inacceptable entre des travailleurs relevant pourtant du même statut.



« Il faut que cette indemnité de logement soit octroyée à tous », a martelé Alassane Mballo devant ses camarades, qui ont ponctué ses propos par des applaudissements. Certains manifestants arboraient des foulards et des brassards rouges, signes de leur détermination à poursuivre le combat syndical.



Au-delà de la question de l’indemnité de logement, le responsable syndical a également exprimé sa déception à l’égard du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté. Il lui reproche d’avoir récemment tenu des propos perçus comme des menaces à l’endroit des travailleurs engagés dans des mouvements de revendication.



Pour Alassane Mballo, cette posture est d’autant plus regrettable que le ministre est lui-même un travailleur et un ancien syndicaliste. Une attitude qu’il juge en décalage avec les attentes des agents en lutte pour l’amélioration de leurs conditions de travail.



À travers cette grève de 72 heures, les agents contractuels de la santé entendent ainsi mettre la pression sur les autorités afin d’obtenir une réponse favorable à leur revendication. Reste à savoir si ce mouvement permettra d’ouvrir des négociations et de trouver une issue à ce différend autour de l’indemnité de logement.