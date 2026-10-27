JOJ Dakar 2026 : l’intersyndicale SYNPICS-SYNPAP-RTS lève son préavis de grève et suspend le boycott

L’intersyndicale SYNPICS-SYNPAP-RTS a annoncé, dans un communiqué daté du 27 octobre, la suspension de son mot d’ordre de grève initialement prévu les 31 octobre, 1er et 2 novembre, ainsi que du boycott des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.



« Cette décision fait suite à des discussions avec les plus hautes autorités du pays, notamment le ministre de la Communication, le ministre du Travail et M. Matar Silla, mandataire du Premier ministre. Ces échanges ont abouti à un engagement ferme du gouvernement en faveur de l’application progressive de l’accord d’entreprise de la RTS à partir de janvier 2027 », précise l’intersyndicale.



L’organisation remercie les autorités nationales, les organisations religieuses ainsi que les personnes physiques qui se sont mobilisées pour une résolution rapide de la crise à la RTS.



Le conflit entre l’intersyndicale et le directeur général de la RTS, Pape Alé Niang, dure depuis plusieurs mois. Les syndicats dénoncent la suspension « unilatérale » d’un accord social majeur signé en 2024, dont l’enjeu est estimé à environ 1,8 milliard de FCFA par an pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des agents.



Le climat social s’était fortement dégradé après le dépôt de plaintes pour diffamation visant plusieurs leaders syndicaux, dont Youssouf Kaba du SYNPICS. Ces plaintes ont finalement été retirées récemment à la suite d’une médiation à l’amiable.



Dans ce contexte, le journaliste et syndicaliste Alioune Badara Kane a été déchargé de ses fonctions de rédacteur en chef de l’actualité internationale à la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS).