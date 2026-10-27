Palais : six nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance à Bassirou Diomaye Faye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu ce mardi 27 octobre 2026, au Palais de la République, les lettres de créance de six nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du Sénégal.



Selon une note de la Présidence de la République, ces diplomates représentent l’Irlande, l’Union européenne, l’Égypte, le Canada, l’Angola et l’Arabie saoudite.



Il s’agit de Deirdre Clancy, ambassadrice d’Irlande ; Aude Blandine Géraldine Maio-Coliche, ambassadrice de l’Union européenne ; Mohamed Safwat Ramadan Atta, ambassadeur d’Égypte ; Sharon Armstrong, ambassadrice du Canada ; Antonio Eugidio de Sousa Santos, ambassadeur de la République d’Angola ; et Turki Ben Muhammad Al Damir Al Qahtani, ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite.



Ces nouvelles accréditations marquent une nouvelle étape dans les relations diplomatiques entre le Sénégal et ses partenaires internationaux.



« Ces accréditations ouvrent une nouvelle étape dans les relations du Sénégal avec ses partenaires d’Afrique, d’Europe, d’Amérique du Nord et du Golfe, que le Chef de l’État entend inscrire dans un dialogue franc et suivi », indique la Présidence.



À cette occasion, Bassirou Diomaye Faye a souhaité aux nouveaux ambassadeurs un séjour fructueux à Dakar. Il leur a également assuré de la disponibilité des autorités sénégalaises à les accompagner dans l’accomplissement de leurs missions.