Parcelles Assainies : le pavage de l’école Unité 20 démarre ce mercredi après une médiation des autorités

La ministre Fatou Kiné Diakhaté, directrice de cabinet adjointe de la présidence de la République, s’est rendue ce mardi 27 octobre 2026 à l’école Unité 20 des Parcelles Assainies pour le lancement des travaux de pavage de l’établissement. Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un programme prévoyant l’accompagnement de 22 écoles de la localité, avec le soutien de partenaires, à la suite d’une demande formulée par l’école.
Cependant, la responsable s’est heurtée à l’opposition de militants de Pastef, présentés comme des partisans du maire Djamil Sané. Ces derniers ont empêché le démarrage des travaux, estimant que le pavage relève des compétences de la municipalité. La situation a nécessité l’intervention du sous-préfet et des éléments de la police des Parcelles Assainies pour permettre la tenue des échanges.
« Ce sont les éléments de Pastef qui ont bloqué le passage et l’entrée. Nous avons préféré attendre que les autorités soient là pour qu’on puisse accéder et faire le nécessaire », a déclaré Fatou Kiné Diakhaté.
La directrice de cabinet adjointe a dénoncé ce qu’elle considère comme une nouvelle tentative de Pastef de faire obstacle aux initiatives de l’État, y compris celles destinées à améliorer les conditions d’apprentissage des élèves.
Une rencontre s’est ensuite tenue dans l’établissement, en présence de Fatou Kiné Diakhaté, du maire Djamil Sané, du sous-préfet, du directeur de l’école Unité 20, du président du comité de gestion des écoles et de représentants des parents d’élèves. À l’issue des discussions, les parties ont convenu que les travaux de pavage débuteront mercredi.
« On a déployé les matériels et à partir de demain nous allons démarrer. On espère que d’ici la semaine prochaine, les élèves en situation de handicap qui sont aujourd’hui bloqués chez eux, incapables d’accéder à l’école pour suivre les cours comme leurs camarades, pourront le faire convenablement », a indiqué la responsable de Kiiraay Les Patriotes Républicains.
Cependant, la responsable s’est heurtée à l’opposition de militants de Pastef, présentés comme des partisans du maire Djamil Sané. Ces derniers ont empêché le démarrage des travaux, estimant que le pavage relève des compétences de la municipalité. La situation a nécessité l’intervention du sous-préfet et des éléments de la police des Parcelles Assainies pour permettre la tenue des échanges.
« Ce sont les éléments de Pastef qui ont bloqué le passage et l’entrée. Nous avons préféré attendre que les autorités soient là pour qu’on puisse accéder et faire le nécessaire », a déclaré Fatou Kiné Diakhaté.
La directrice de cabinet adjointe a dénoncé ce qu’elle considère comme une nouvelle tentative de Pastef de faire obstacle aux initiatives de l’État, y compris celles destinées à améliorer les conditions d’apprentissage des élèves.
Une rencontre s’est ensuite tenue dans l’établissement, en présence de Fatou Kiné Diakhaté, du maire Djamil Sané, du sous-préfet, du directeur de l’école Unité 20, du président du comité de gestion des écoles et de représentants des parents d’élèves. À l’issue des discussions, les parties ont convenu que les travaux de pavage débuteront mercredi.
« On a déployé les matériels et à partir de demain nous allons démarrer. On espère que d’ici la semaine prochaine, les élèves en situation de handicap qui sont aujourd’hui bloqués chez eux, incapables d’accéder à l’école pour suivre les cours comme leurs camarades, pourront le faire convenablement », a indiqué la responsable de Kiiraay Les Patriotes Républicains.
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