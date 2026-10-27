Espagne : Des citoyens sénégalais parmi les premiers migrants renvoyés de force au Maroc

L’inquiétude grandit au sein des familles et des organisations de défense des migrants suite au renvoi forcé vers le Maroc d'un groupe de ressortissants subsahariens et asiatiques .



Arrivés à la fin du mois de juillet dans l'enclave espagnole de Ceuta, ces migrants ont vu leurs demandes d'asile définitivement rejetées par les autorités espagnoles avant d'être reconduits de l'autre côté de la frontière marocaine.



Selon par la presse espagnole, les associations de défense des migrants et des droits humains présentes à Ceuta ont identifié un groupe de 16 personnes directement touchées par cette mesure.



Parmi ces migrants actuellement retenus sur le territoire marocain figurent des citoyens sénégalais, aux côtés de ressortissants du Nigeria, du Cameroun, du Yémen et du Bangladesh.



Cette vague de refoulements suscite une vive indignation chez les acteurs humanitaires, qui dénoncent une décision en totale contradiction avec les valeurs affichées par le gouvernement de gauche espagnol.



Les ONG avertissent que ces renvois ne tiennent aucunement compte des risques réels et des conditions de traitement particulièrement précaires réservés par les autorités marocaines aux migrants subsahariens et étrangers sur leur sol.