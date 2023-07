Guinée: Hadja Rabiatou Sérah Diallo a été enterrée à Conakry

Tôt, ce vendredi 30 juin au matin, des dizaines de personnes se sont mobilisées pour la levée du corps de Rabiatou Sérah Diallo. Au siège de l’Assemblée nationale, un congrès a rassemblé plus d’un millier de personnes pour rendre hommage à l’ancienne syndicaliste.



Prières

À la grande mosquée Fayçal, ont été prononcés des prières pour le repos de l’âme et des discours pour célébrer le souvenir de la disparue. Comme Hadja Maimouna Yombouno, première vice-présidente du parlement de transition : « Maman Hadja Rabiatou, nous, femmes du CNT (Conseil national de transition, Parlement provisoire), nous sommes fières d’être tes héritières. Fières de placer nos pieds dans les traces que tu auras laissées et ce sera toujours avec une émotion et fierté que nous te citerons parmi les enfants du pays qui ont tenu fermement le flambeau. »



« Merci pour les nombreux services rendus »

Figure du militantisme guinéen, Rabiatou Sérah Diallo a dirigé la puissante centrale syndicale unique, le Conseil national de transition, Parlement provisoire en 2010 et le Conseil économique et social. Le Premier ministre guinéen Bernard Goumou s’en souvient : « À chacune de ses hautes responsabilités elle a usé de toutes ses capacités et sa foi pour appeler tous les Guinéens à l’unité et à la construction de l’édifice national dans le dialogue et l’inclusion. Merci pour les nombreux services rendus à la nation guinéenne et particulièrement aux travailleurs et travailleuses de Guinée. »



Les participants ont promis de perpétuer la lutte de Hadja Rabiatou Sérah Diallo pour la justice sociale et les droits des travailleurs guinéens.