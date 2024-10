Guinée: Mamadi Doumbouya s'exprime à la veille du 66ᵉ anniversaire de l'indépendance

En Guinée, le 2 octobre marque le 66ᵉ anniversaire de l'indépendance du pays. À cette occasion, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, s'est exprimé à la télévision nationale. Bien qu’il n’ait pas commenté la transition en cours, dont la fin théorique est prévue pour le 31 décembre, il a centré son discours sur des thèmes essentiels tels que la paix, le vivre-ensemble, la justice, la lutte contre la corruption et le développement économique. Ce développement repose notamment sur l'extraction et l'exportation de ressources minérales, comme la bauxite et le fer, alors que la Guinée a investi dans le plus grand projet minier au monde à Simandou.

RFI

