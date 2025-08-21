Guinée : au moins 15 morts dans un glissement de terrain, des dizaines de blessés

Au moins 15 personnes ont perdu la vie dans un glissement de terrain le mercredi 20 août 2025 en périphérie de Conakry, la capitale guinéenne, a annoncé jeudi 21 août une source hospitalière à l’Agence France-Presse (AFP). L’armée et la protection civile fouillent les décombres jeudi après-midi, à la recherche de survivants et d’autres victimes.

Le glissement de terrain a eu lieu mercredi soir dans la commune de Manéah, en périphérie de la capitale, après de fortes précipitations.

Une cinquantaine de décès dus aux intempéries

Au moins dix blessés ont été secourus et amenés à l’hôpital de Coyah, une ville voisine, a indiqué l’Agence nationale de gestion des urgences et des catastrophes humanitaires (ANGUCH).

« D’importants moyens logistiques ont été déployés pour appuyer les opérations de secours, menées en étroite collaboration avec les habitants du quartier, qui orientent les équipes vers les zones les plus à risque », a déclaré le ministre de l’Urbanisme, Mory Condé.

Les glissements de terrains sont fréquents en Guinée pendant la saison des pluies qui s’étend de juin à septembre, aggravés par une urbanisation désordonnée sur les flancs de montagnes et dans les zones inondables. Depuis le début de la saison des pluies, l’ANGUCH a recensé une cinquantaine de décès dus aux intempéries.

Un glissement de terrain est survenu le mercredi 20 août 2025 en Guinée, causant la mort d’au moins quinzaine personnes. Ce phénomène est fréquent en Guinée en raison de la saison des pluies qui s’étend de juin à septembre.