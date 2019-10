Guinée: au moins un mort lors d'une manifestation contre un 3e mandat de Alpha Condé

Au moins un adolescent a été tué lundi à Conakry, selon un médecin cité par l'AFP, dans des heurts dans plusieurs quartiers entre les forces de sécurité massivement déployées et des milliers d'opposants à un troisième mandat de l'actuel président Alpha Condé.



Un adolescent de 16 ans a été tué et quatre personnes gravement blessées par des tirs des forces de l'ordre dans le quartier de Sonfonia Gare, a dit à l'AFP le docteur Bella Diallo qui les a fait évacuer. Deux autres jeunes ont été blessés par balle dans un autre quartier, Wanidara, ont indiqué deux journalistes et un médecin s'exprimant sous couvert d'anonymat pour leur sécurité.



Aucune confirmation de la mort de l'adolescent, Mamadou Lamarana Bah, n'a été obtenue de la police. Pour son père Tély Oury Bah, il "a été froidement abattu par un agent de la force publique, armé par l'Etat guinéen".



La quasi-totalité des quartiers périphériques de Conakry a été la proie d'affrontements entre petits groupes éclatés dressant des barricades, incendiant des pneus, lançant des pierres, et policiers et gendarmes répliquant par des tirs de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes, mais aussi à balle réelle, a rapporté un correspondant de l'AFP.