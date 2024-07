Guinée : des détenus libérés ce mardi après plus de 10 ans de prison sans être jugés

Seize détenus de la prison de Conakry ont été libérés mardi après avoir passé entre quinze et seize ans de détention sans jugement, a annoncé le ministre de la Justice Yaya Kaïraba Kaba.



Ils étaient emprisonnés depuis toutes ces années pour "des délits divers", a dit sans plus de précisions le ministre qui est venu assister à leur remise en liberté, mais n'a pas évoqué d'éventuelles compensations.



« Quelque part, il faut le dire, il y avait eu des dysfonctionnements de l’appareil judiciaire. Des dossiers ont disparu, des prévenus sont là, que faire ? C'est ainsi que dans le souci du respect des droits de l’Homme, il a été décidé au niveau du cabinet et avec M. le procureur général près la Cour d’appel de Conakry de nous pencher sur cette situation et d’apporter une solution », a déclaré M. Kaba.



« Le juge correctionnel du fond s’est prononcé à travers une ordonnance aux fins de mise en liberté de ces 16 personnes. C’est justement en exécution de cette ordonnance du magistrat, que ce matin, on a décidé de venir y procéder solennellement », a-t-il ajouté.



Ce type d'opération s'étendra au reste du territoire national, a-t-il ensuite précisé.

Comme les dossiers de la plupart des personnes libérées ont été perdus, il sera difficile de situer toutes les parties concernées, mais « s’il y a des parties civiles qui ont des prétentions, elles se manifesteront et les juges se percheront là-dessus », a assuré le ministre.