Guinée: la junte donne un ultimatum de 5 jours à Alpha Condé pour signer sa démission

La situation politique en Guinée devient de plus en plus tendue. Face au refus d’Alpha Condé de signer sa démission, la junte menace et donne un délai de cinq jours à l’ex président.



L’incertitude demeure en Guinée au lendemain du renversement d’Alpha Condé par des militaires. Alors que la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) se réunit, ce jeudi 16 septembre à Accra, au Ghana, en sommet extraordinaire pour statuer sur le cas de la Guinée, le Comité National du Rassemblement et du Développement, à travers un communiqué publié ce jeudi 16 septembre 2021, menace.



« Nous vous informons que l’ancien Chef de l’État Alpha CONDÉ est pour l’instant en résidence surveillée et privé de moyens de communication avec l’extérieur. Il est accompagné de son cuisinier et de son médecin-traitant Dr KABA. » peut-on lire sur la page Facebook « Comité National du Rassemblement et du Développement – CNRD – Officiel« .