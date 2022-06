Guinée: le ministre Alioune Ndoye libère pêcheurs et pirogues sénégalais en décaissant plus de 50 millions FCFA

Le ministre des Pêches et de l’Economie maritime Alioune Ndoye s’est rendu hier jeudi 9 en République de Guinée pour discuter de la situation des 30 pirogues sénégalaises et 300 pêcheurs sénégalais qui ont été respectivement immobilisées et arrêtés suite à des activités illégales de pêches dans les eaux guinéennes depuis le 25 mai 2022.



Ce séjour lui a permis de rencontrer et de discuter avec les autorités guinéennes, sous la présence effective de l’Ambassadeur du Sénégal en Guinée Anna Sémou Diouf.



Après les discussions, il a été convenu qu’une amende forfaitaire d’un montant de « 2.000 euros », serait payée par navire. Soit un total de 60.000 euros environ « 39.357.420F CFA ». Mais aussi un règlement de la prime d’entrée (quittances) pour chaque navire élevé à « 400.000F CFA » équivalent à « 6.000.000 » de Francs Guinéens, pour un total de « 12.000.000F CFA » pour tous les navires.



En tout, l’Etat du Sénégal a payé pour l’arraisonnement des 30 pirogues une somme totale de « 51.357.420F CFA » (78.295 euros). Par ailleurs, les pirogues et autres équipements et matériels des pêcheurs qui ont saisi leur ont été rendus.



En plus de cela, la somme de « 3.700.000F CFA », a été offerte aux pêcheurs pour leur permettre de rentrer sans problème.