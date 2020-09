Guinée: le président Alpha Condé candidat pour un troisième mandat

Contrairement aux deux précédentes élections présidentielles où Alpha Condé avait lui-même annoncé sa candidature, cette fois-ci c’est un communiqué conjoint de son parti le Rassemblement du peuple de Guinée et des partis qui le soutiennent qui l’a annoncé sur des médias d'État. Alpha Condé sera bel et bien candidat à sa propre succession comme l’a souhaité la convention de son parti les 5 et 6 août dernier.



Lors de cette convention, tous les intervenants avaient dit que le président Condé n’avait pas d’égal et que personne ne pouvait le remplacer. Ils rivalisaient d’ardeur pour dire qu’il n’y avait pas d’alternative au président Alpha Condé.



En réponse à cette sollicitation, Alpha Condé avait posé des conditions dont entre autres : « si vous voulez que j'accepte votre proposition, il faut que vous vous engagiez à ce que le RPG, notre parti, redevienne ce qu'il était avant, un parti qui n'oublie personne. »



C’est pour quoi les partis de la majorité ont soumis au président une proposition de pacte pour l'application de ce programme.



Et finalement, toujours selon le communiqué, le chef de l’État a accédé à la demande de ses soutiens d’être leur candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre prochain.