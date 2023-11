Guinée : le procès de Dadis Camara et Cie reprend ce lundi

Le procès avait été suspendu pendant trois semaines, d'abord à la demande du parquet qui réclamait le temps de préparer le début des auditions de témoins, puis en raison d'une grève des avocats, sans lien avec le procès. Moussa Dadis Camara, Tiegboro Camara et Blaise Goumou seront bien dans le box des accusés, par contre, Claude Pivi, lui est toujours en fuite depuis le 4 novembre. Le ministère de la Justice a même promis une récompense de 500 millions de francs guinéens (50 000 euros) à toute personne qui pourrait aider à sa capture.



Selon le rapport d'une commission d'enquête mandatée par l'ONU, le Massacre avait fait au moins 156 morts, des centaines de blessés et au moins 109 femmes violées. Dans un communiqué, le barreau de Guinée a fait état de menaces proférées contre certains avocats des accusés, et a demandé à l'État de les protéger.