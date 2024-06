Guinée mort du général Coulibaly : le bâtonnier de Conakry exige la lumière sur la mort de l'officier

Deux jours après le décès du général Sadiba Coulibaly les langues continuent de se délier sur les circonstance de sa mort. La disparition du général Coulibaly reste pour certains un mystère et renferme des non dits. C'est le bâtonnier de l'ordre des avocats de la Guinée qui s'est fendu d'un communiqué datant du 27 juin 2024 pour exiger la lumière sur la mort du militaire. Et non sans moins, "dénoncer l'inaction du Procureur Militaire près le tribunal militaire de première instance permanent de Conakry et du procureur général près de la Cour d'appel de Conakry face à ces violations graves des droits de l'homme".



Toujours sur ces entrefaites, le bâtonnier va beaucoup plus loin dans ses exigences. Puisque l'entité des avocats de la Guinée demande à ces deux procureurs, "d'indiquer sans délai à l'opinion nationale et internationale, le lieu où était détenu le général Sadiba Coulibaly, ainsi que celui où sont détenus les autres militaires".



Le communiqué dont détient PressAfrik parle d'une "atmosphère de peur dans la cité (Conakry) liée à la disparition de l'officier supérieur. Ainsi, le bâtonnier dit "condamner fermement ces pratiques que le peuple de Guinée croyait à jamais révolues ".