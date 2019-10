Guinée: peines de prison ferme pour les responsables du FNDC

Lors de son réquisitoire, le procureur avait demandé cinq ans de prison ferme pour sept des huit prévenus. Les responsables du FNDC étaient poursuivis pour « manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles à l’ordre public ». Des faits finalement requalifiés par le président du tribunal en « provocation directe à un attroupement (non armé) par des écrits et des déclarations ».



Et c’est donc pour sur ce motif qu’Abdourahamane Sanoh, ancien ministre et figure de la société civile guinéenne, écope d’un an d’emprisonnement. Sont condamné à six mois fermes le chanteur Bill de Sam, le chargé des opérations du FNDC Ibrahim Diallo, le leader du Balai citoyen Sékou Koundouno et Mamadou Bailo Barry de l’ONG Destin en main. Mamadou Bob Bah, Mamadou Sanoh et Abdoulaye Oumou Sow, qui est journaliste et président de l’association de blogueurs Ablogui, ont en revanche été déclarés « non coupables ».



À l’annonce du verdict, brisant un lourd silence, la salle s’est mise à entonner « l’hymne » du FNDC, puis l’hymne national. Me Salifou Beavogui a lu une déclaration au nom du collectif des avocats. « La bataille judiciaire sera longue et ardue, a-t-il déclaré, mais nous ne baisserons pas les bras. » Les avocats ont annoncé qu’ils relèvent immédiatement appel. Malgré l’appel du FNDC, il n’y a pas eu de mobilisation devant le tribunal de Dixinn toujours gardé par un important dispositif policier.