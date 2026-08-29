JOJ Dakar 2026 : le Président Diomaye satisfait des infrastructures mais exige un suivi « rigoureux » jusqu'à la cérémonie d'ouverture

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé ce samedi 29 août 2026 à la réception officielle du Village olympique de Diamniadio et du Centre équestre, en prélude aux Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.



Le chef de l’État a visité les différentes installations, notamment les espaces de vie, les chambres, les équipements adaptés aux personnes à mobilité réduite, le complexe sportif de l’Université Amadou Mahtar Mbow ainsi que les infrastructures équestres.



‎« Aujourd’hui, après avoir visité les infrastructures, je suis très satisfait et davantage rassuré sur l’exécution des travaux et [la qualité] du rendu », a-t-il déclaré.



Le Chef de l’Etat a exhorté les entreprises impliquées dans les chantiers des JOJ à respecter rigoureusement les standards de qualité et les délais de livraison.

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Il a rappelé qu’à son retour des Jeux olympiques de Paris, il nourrissait des inquiétudes sur l’avancement des travaux et le temps restant.

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«‎ J’ai été inquiet par rapport au niveau d'exécution et au timing qui est resté et j’ai mis beaucoup de pression à l’ensemble des ministres impliqués. Ils ont fait preuve d’un suivi régulier avec des heures supplémentaires impossibles pour mettre la pression sur les entrepreneurs et ouvriers pour atteindre ce niveau d'exécution », a-t- il souligné.

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‎Le Président Faye a demandé aux autorités en charge des chantiers de maintenir la pression sur les entreprises.



« Pour ce que j’ai vu et visité, je suis satisfait. Pour ce que je n’ai pas encore vu, je garde les mêmes réserves et la même prudence », a-t-il indiqué.



Le président de la République a exhorté le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) et le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) à assurer un « suivi rigoureux de la cérémonie d’ouverture et de tous les aspects sur lesquels le Sénégal sera jugé par la communauté internationale, afin d’obtenir le même niveau de satisfecit ».



“L’Afrique accueille, Dakar célèbre” est le slogan des olympiades de la jeunesse. Bassirou Diomaye a appelé à maintenir la même rigueur dans la préparation de l’ensemble des volets des Jeux,



« Dans le cadre de ces jeux, nous disons que c’est l’Afrique, mais c’est Dakar qui célèbre. C’est notre honneur et notre dignité en tant que peuple en tant que nation qui est engagée (...) Nous attendons un dépassement de fonction de la part de tout le monde et que nous agissons en une seule équipe qui défend le drapeau national ».



Les JOJ Dakar 2026 vont se dérouler du 31 octobre au 13 novembre. Il s’agira des premiers JOJ organisés en Afrique, avec la participation de 2700 athlètes engagés dans une vingtaine de disciplines sportives.