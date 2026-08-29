Éliminatoires Mondial basket 2027 : la Côte d’Ivoire enchaîne face à l’Egypte et se rapproche de son objectif

La Côte d’Ivoire poursuit son parcours parfait dans cette phase aller du second tour des éliminatoires de la Coupe du monde de Basketball Qatar 2027.



Face à une solide équipe d’Égypte, les Éléphants se sont imposés 72-66 à Dakar Arena et décrochent une nouvelle victoire précieuse dans la course à la qualification.



La Côte d’Ivoire enchaîne une quatrième victoire consécutive et se rapproche encore un peu plus de son objectif.



Les Éléphants ne sont désormais plus qu’à une victoire de la qualification pour le Mondial 2027. Ils affronteront l’Angola ce dimanche 30 août à 15h30 GMT à Dakar Arena.