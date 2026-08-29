Gamou de Ndiassane 2026 : la brigade d'hygiène déploie un dispositif sanitaire renforcé face à l'affluence des fidèles

La brigade spéciale d’hygiène de Tivaouane a déployé un important dispositif de surveillance sanitaire à Ndiassane et dans les localités environnantes en perspective du Gamou de cette cité religieuse prévue mardi.



Ce dispositif comprend notamment des opérations de lutte anti-vectorielle, de contrôle de la salubrité publique, de surveillance de la qualité de l’eau et de sécurité sanitaire des aliments, a expliqué le chef de cette brigade spéciale d’hygiène, l’adjudant Malla Diop.



Selon lui, le dispositif a été renforcé en attente de l’affluence de nombreux disciples en provenance de diverses régions du Sénégal et de l’étranger.



L’adjudant Diop indique que les interventions visent essentiellement à prévenir les risques sanitaires liés à la forte concentration humaine, à la consommation de denrées alimentaires et à la production accrue de déchets et d’eaux usées durant ce rassemblement religieux.



Dans le cadre de la prévention des maladies transmises par les insectes, notamment le paludisme et la dengue, les agents d’hygiène mènent des opérations de pulvérisation intra-domiciliaire, afin de réduire la présence de vecteurs dans les zones d’habitation et les lieux susceptibles d’abriter des insectes, a-t-il souligné.



Il a aussi évoqué des opérations nocturnes de saupoudrage à Ndiassane et les localités périphériques. Ces opérations de démoustication interviennent après des travaux d’assainissement et de curage réalisés dans certaines zones, indique-t-on.



Parallèlement à ces opérations, le Service national d’hygiène poursuit ses actions de sensibilisation auprès des ménages, notamment sur les bonnes pratiques d’hygiène, en particulier le lavage régulier des mains, la conservation correcte des aliments et la gestion appropriée des déchets.



‘’La sensibilisation est un volet essentiel du dispositif, puisqu’elle permet d’impliquer directement les populations et les fidèles dans la prévention des risques sanitaires’’, a insisté l’adjudant Diop.



Il ajoute que la brigade spéciale d’hygiène assure également une surveillance permanente de la salubrité publique dans la cité religieuse.



Les dépôts sauvages d’ordures et les sites susceptibles de générer des nuisances environnementales ou olfactives font aussi partie de ses points d’attention.



‘’Nos éléments assurent la police de l’hygiène à travers la ville pour traiter les dépôts sauvages d’ordures et résorber toutes les nuisances environnementales ou olfactives’’, rappelle le chef de la brigade.



Cette mission est menée en collaboration avec les structures partenaires intervenant dans la gestion de l’assainissement et des déchets, notamment l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) et la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED).



Un volet du dispositif sanitaire est consacré au contrôle de la qualité de l’eau destinée à la consommation des fidèles. Un laboratoire mobile du Service national d’hygiène effectue des prélèvements au niveau des forages et autres points d’eau.



Ces échantillons sont ensuite analysés, pour vérifier les propriétés physico-chimiques et bactériologiques de l’eau. Il s’agit de prévenir les risques de contamination de l’eau, a-t-on appris sur place.



Concernant la sécurité sanitaire des aliments, autre axe majeur du dispositif déployé à Ndiassane, le service d’hygiène multiplie les inspections sur les conditions de transport, de conservation, de préparation et de commercialisation des denrées alimentaires.



Les agents ciblent principalement les produits périmés, altérés ou impropres à la consommation, avec l’intensification des activités commerciales sur la voie publique et l’arrivée massive de fidèles.



‘’Cette fois-ci, les opérations de sensibilisation et d’inspection sont intégralement assurées par les agents assermentés de la brigade d’hygiène’’, a assuré l’adjudant Malla Diop.





Avec APS