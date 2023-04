Guinguinéo : Il poignarde à mort sa femme à la suite d’une dispute

Une femme a été mortellement poignardée par son mari, dimanche vers 14 heures dans le village de Saré Mbana, dans la commune de Mbadakhoune (département de Guinguinéo, région de Kaolack, centre).



Selon l’APS qui donne l’information, le drame s'est produit à la suite d'une dispute entre les deux conjoints et le mari se serait emparé d'un couteau pour poignarder son épouse qui a finalement succombé à ses blessures.



Le présumé meurtrier, Mady Cissé, âgé de 54 ans, et chauffeur de son état, serait un déficient mental, marié à 2 épouses avec 7 enfants dont 3 avec la victime.



Des éléments du commissariat central de Kaolack qui s’étaient dépêchés sur les lieux du crime, ont finalement remis le mis en cause entre les mains des gendarmes du poste de Fass Barigo pour les besoins de l’enquête préliminaire, précise la même source.