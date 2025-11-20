Guinguinéo : des responsables écartés des groupes Pastef pour leur adhésion à la plateforme Diomaye Président

Le député et coordonnateur départemental de Pastef à Guinguinéo, Ismaïla Diallo, a annoncé l’exclusion de plusieurs responsables politiques, dont des maires et présidents de mouvements, au sein des groupes de Pastef et de ses alliés dans la localité. Cette décision fait suite à leur adhésion à la plateforme « Diomaye Président », dirigée par Aminata Touré.



Selon Ismaïla Diallo, le Pastef du département de Guinguinéo se voit dans l’obligation de « constater la situation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour se démarquer ».



Ci dessous l'intégralité de son texte :



Chers Pastef et Alliés !

Vous avez pu constater l'éviction de certains responsables politiques (maires, présidents de mouvement) dans des groupes Pastef et alliés à Guinguinéo.



Comme nous l'avons dénommé ces groupes sont exclusivement pour pastef et alliés et par conséquent toute adhésion à une autre coalition sera paradoxe à l'existence de ces panels.



En effet nous avons constaté dans nos départements l'adhésion de certaines personnalités à la plate-forme Diomaye président dirigée par Madame Aminata Touré.



Le pastef département de guinguinéo ne peut que constater et prendre toutes ses responsabilités pour se démarquer.



*PASTEF DÉPARTEMENT DE GUINGUINÉO.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL