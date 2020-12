Guinguinéo: un haut fonctionnaire des Finances et cadre de l’Apr fustige la gestion de Macky

Guinguinéo va mal. Telle est la synthèse du cri de cœur de ses populations. En effet, au détour du troisième anniversaire du Mouvement républicain pour la citoyenneté et le développement (Mrcs), les membres dudit mouvement dirigé par Serigne Mame Thierno Ngom ont peint un tableau sombre de la gestion de cette cité du Saloum qui traverse à leur avis, une crise dans bien de secteurs. Force est de constater que le Mrcs crée par ce haut fonctionnaire des Finances a simplement collé une mauvaise note au président de la République « dont la gouvernance n’a pas pris en considération certains aspects du développement du département ».



D’abord, explique le porte-parole du mouvement du parti présidentiel, l’Apr le premier choc des populations découle du fait de la disparation du chemin de fer qui nourrissait cette partie de la région de Kaolack. D’ailleurs, Mbaye Gning estime, dans les colonnes du journal Le Témoin, que le régime en place a la charge de relancer le chemin de fer sans quoi, déplore-t-il, la seule occupation des jeunes va demeurer les motos Jakarta. Il s’y ajoute, à l’en croire, le manque d’infrastructures routières tue la quasi-totalité des secteurs d’activité. Dans son cri du cœur, Il fait remarquer que la zone est si enclavée que toutes les potentialités de développement économiques sont étouffées.



Dés lors, le mouvement en appelle au chef de l’Etat Macky Sall afin que ce dernier puisse solutionner cette carence en infrastructures qui a fini de paralyser Guinguinéo. Dans le même ordre d’idée, les membres du mouvement de Mame Thiereno Ngom disent espérer « la réhabilitation de la route, Mboss-Guingénéo Kahone- Kaolack qui est latéritique ».



Par ailleurs, dans leur chapelet de doléances, les membres dudit mouvement expliquent à nos confrères que leur localité « ne compte qu’un seul centre de santé qui polarise 12 communes du département, une seule ambulance qui, chaque fois qu’elle tombe en panne, oblige les agents de santé à emprunter une autre au niveau d’autre structures de santé, il s’y ajoute que le district sanitaire de Guinguinéo ne dispose pas de groupe électrogène puisque celui dont ce district disposait est tombé en panne depuis plus de 8 ans ».



Ce n’est pas tout puisque si l’on se fie à leurs propos, « les habitants de Guinguinéo sont confrontés à une insécurité sans précédant car il n’y a qu’une seule brigade de gendarmerie, dont les agents sont insuffisants, pas de caserne de sapeurs pompiers en cas de sinistre et, de commissariat de police, n’en parlons pas », ont assumé, dans le journal Le Témoin, les populations de Guinguinéo affiliées au mouvement des marrons beige de Guinguinéo.