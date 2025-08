Sénégal : Ousmane Sonko appelle à l'appropriation de l'Agenda national de transformation du service public

Le Premier ministre Ousmane Sonko a officiellement reçu le rapport final de l'Agenda national de transformation du service public lors d'une cérémonie organisée ce lundi par le ministère de la Fonction publique. À cette occasion, il a exhorté toutes les parties prenantes à s'approprier cette feuille de route, qu'il considère comme essentielle pour faire du service public un pilier de cohésion et de développement durable.



Ousmane Sonko a d'abord élargi la définition du service public, le décrivant comme "toute l'action publique entendue comme l'offre de bien et service public de l'État". Il a ensuite soulevé la question de la qualité de l'administration publique sénégalaise et de sa capacité à relever les défis du pays.



Une Démarche Inclusive



Tout en admettant que des faiblesses existent, il a tenu à saluer le travail de l'administration. "Nous avons une administration publique, si on devait la comparer à beaucoup de pays africains, largement au-dessus de la moyenne avec des fonctionnaires, des hommes et des femmes de qualité qui donnent le meilleur pour répondre présent", a-t-il déclaré.



Cependant, le Premier ministre a exprimé le besoin de se comparer aux "meilleurs standards mondiaux" plutôt qu'aux pays moins avancés. Il a insisté sur le fait que l'administration sénégalaise, bien que performante sur certains aspects, reste "à parfaire" sur l'offre de biens et services publics comme le transport.





Le Premier ministre a salué la démarche inclusive du Ministère de la Fonction publique, qui a consulté l'ensemble des acteurs concernés pour élaborer ce rapport. Il a réitéré son appel à un engagement fort de toutes les administrations pour la mise en œuvre des recommandations.