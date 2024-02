Guy M. Sagna, député, " la décision de Macky Sall est nulle et de nul effet"

Guy Marius Sagna, député du groupe de la coalition Yewwi Askan Wi, membre des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (ex-Pastef). « J’estime tout simplement que face à la volonté du président Macky Sall de fomenter un coup d’Etat constitutionnel. Il est important que le peuple se dresse. Et il l’a montré hier en disant que la décision de Macky Sall est nulle et de nul effet. Il y a une campagne électorale qui a commencé hier par une résistance au putsch de Macky Sall mais également par des caravanes à l’intérieur du pays », a commenté le député Guy Mariste Sagna.



« Ce qui se passe c’est que le président Macky Sall défie la Constitution. Car il est impossible de toucher à la Constitution pour prolonger la durée du mandat. C’est une clause d’intangibilité. Seul le Conseil constitutionnel peut fixer une nouvelle date tout cela est encadré. Le Sénégal pensait avoir élu un président de la République en la personne de Macky Sall, il se retrouve avec quelqu’un qui est en train de fomenter un coup d’Etat institutionnel », a amèrement regretté Guy Mariste Sagna lors d’un entretien de ce lundi sur RFI.



La chaine internationale française consacrait ce lundi une édition spéciale de 30 minutes sur le report de l’élection présidentielle au Sénégal. Etaient présent à cette édition :

Omar Youm, ministre des Forces armées, ancien directeur de cabinet du président Macky Sall et ancien président du groupe parlementaire de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar.

Guy Marius Sagna, député du groupe de la coalition Yewwi Askan Wi, membre des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef).

Madior Sylla, porte-parole de la coalition Karim 2024 qui soutient Karim Wade, du Parti démocratique sénégalais.

Thierno Alassane Sall, membre fondateur de l’Alliance pour la République (APR), ancien ministre de l’Énergie.