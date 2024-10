Guy Marius Sagna à Addis-Abeba pour assister à la conférence sur la souveraineté économique

« Je suis à Addis-Abeba (Éthiopie) depuis aujourd'hui. Je suis invité à la conférence sur la Souveraineté monétaire et économique africaine organisée par l’International développement économiques associates (IDEAs) et la Coalition for dialogue on Africa (CoDA) », a informé le parlementaire de la CEDEAO et député Sénégalais, Guy Marius Sagna.



La conférence porte sur différents sujets notamment : « faire face à la crise actuelle de la dette, du développement et du climat ; de la mobilisation des ressources domestiques et flux financiers illicites ; de l'état actuel de l'intégration économique, commerciale et monétaire en Afrique ; de leçons du nouvel ordre économique international : documenter les expériences réussies et moins réussies de déconnexion ; du projet BRICS+ : opportunités et risques pour l'Afrique ; du réveil de la politique industrielle dans les pays du Nord : perspectives pour l'Afrique et comment tirer parti de la résurgence du sentiment panafricaniste sur le continent et dans ses diasporas ».



Guy Marius Sagna a fait savoir qu’il a déjeuné, à leur initiative, avec l'ambassadeur de la Suisse et l'ambassadrice de la Finlande à Dakar avant son départ pour l’Ethiopie. Et leurs discussions, qui ont duré quatre tours d'horloge, ont porté sur la situation du monde.