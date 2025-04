Momath Talla Ndao : « le dialogue auquel appelle le président de la République porte sur le système politique totalement opposé aux dialogues à l'envers de l'ancien pouvoir »

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a invité au dialogue afin d'assurer un processus à la fois inclusif et efficace. Dix axes prioritaires, dont la "modernisation du système électoral", ont été définis pour encadrer les discussions.



Réagissant à cette décision Momath Talla Ndao, secrétaire d'Etat à l'Urbanisme et au Logement a estimé que le dialogue auquel appelle le président de la République porte sur le système politique.

A l’en croire, ce dialogue a pour but « d’améliorer les règles qui régissent le jeu politique, clarifier les relations entre les différents acteurs, améliorer le système électoral, renforcer des institutions de la République, bâtir une démocratie forte tels sont entre autres les objectifs visés », contrairement « aux dialogues à l'envers auxquels l'ancien pouvoir avait habitué les Sénégalais et qui ne servaient que des intérêts d'un pouvoir ou des partis politiques ».



Ajoutant par la même que « ce n'est pas un dialogue pour protéger ou affaiblir personne. Il ne porte pas sur des individus, mais il est axé sur la recherche de solutions politiques structurelles inclusives. Ce n'est pas un dialogue des parties politiques, c'est un dialogue des Sénégalais sur leur système politique national dans une perspective de renforcement de la démocratie et de l'Etat de droit. droit. »