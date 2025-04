Brice Oligui Nguema élu président du Gabon avec 94,85 % des voix

La Cour constitutionnelle gabonaise a validé ce vendredi la victoire écrasante de Brice Oligui Nguema à l’élection présidentielle du 12 avril. Le général devenu civil après avoir renversé Ali Bongo en 2023 entamera officiellement son mandat de sept ans le 3 mai prochain.



La transition politique ouverte au Gabon après le coup d’État d’août 2023 touche à sa fin. La Cour constitutionnelle a confirmé, ce vendredi 25 avril, la victoire de Brice Oligui Nguema à l’élection présidentielle du 12 avril. Selon les résultats définitifs, le président élu a recueilli 94,85 % des suffrages, soit 58 074 voix, sur un total de huit candidats en lice. Aucun recours contestant la régularité du scrutin n’a été enregistré, et le taux de participation s’élève à 70,11 %.



Ancien chef de la garde républicaine, Brice Oligui Nguema avait pris le pouvoir par les armes en août 2023, mettant fin à plus d’un demi-siècle de règne de la famille Bongo, au pouvoir depuis 1967. Son principal rival, Alain-Claude Bilie-By-Nze, n’a récolté que 3,11 % des voix. Les six autres candidats n'ont pas dépassé la barre des 1 %.



Cette élection présidentielle marque la fin d’une période de transition de près de vingt mois. Désormais chef de l’État légitimé par les urnes, M. Oligui Nguema s’est engagé à mener des réformes économiques majeures. Il entend notamment renforcer les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et du tourisme, avec pour objectif de diversifier les sources de croissance économique et de réduire la dépendance du pays aux revenus pétroliers.



L’investiture officielle du président élu est prévue pour le 3 mai à Libreville.