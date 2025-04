Des frondeurs du Parti socialiste exigent le départ d’Aminata Mbengue Ndiaye

L’ambiance était tendue cet après-midi à la Maison du Parti socialiste à Colobane, où un groupe de militants frondeurs a organisé un sit-in pour réclamer la démission de la Secrétaire générale du parti, Aminata Mbengue Ndiaye. C’est ce qu’a rapporté la Radio Futurs Médias (RFM), présente sur les lieux.



Les contestataires, majoritairement jeunes, dénoncent ce qu’ils considèrent comme une direction figée et déconnectée des aspirations de la base. Ils réclament non seulement le départ de l’actuelle cheffe du parti, mais aussi un rajeunissement profond des instances dirigeantes ainsi que leur dissolution immédiate.



Selon plusieurs manifestants, le Parti socialiste, qui fut l’un des piliers historiques de la vie politique sénégalaise, « a besoin d’un nouveau souffle pour se reconnecter à la réalité du pays et répondre aux attentes de la jeunesse ».