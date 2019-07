Guy Marius Sagna déféré au parquet ce mercredi, "Aar Li Nu Bokk" parle d'un "kidnapping"

L’activiste Guy Marius Sagna a été arrêté hier- mardi 16 Juillet tôt le matin par la section de recherches de la gendarmerie sur instruction du Procureur de la République. Une arrestation, selon la plateforme "Aar Li Nu Bokk", due à sa publication suite au décès de Ousmane Tanor Dieng, et d’un supposé attentat terroriste au Sénégal. Ainsi, il sera déféré au parquet ce mercredi 17 juillet 2019.



La Plateforme "Aar Li Nu Bokk" considérant « qu’aucune infraction ne peut lui être imputée à Guy », car pour eux « Il a exprimé son opinion, librement, dans le cadre des prérogatives garanties par la Constitution à chaque citoyen. Ses commentaires sont de l’ordre de l’éthique et de la morale citoyenne. Ils ne sont pas de l’ordre du droit. Chacun est libre de les partager ou non en fonction du système normatif qui est le sien. Mais en aucun cas, ils n’ont violé la loi», soutient le mouvement citoyen.



Y en a marre a exprimé sa totale désapprobation face à ce qu’il appelle « un kidnapping visiblement organisé par ceux qui en veulent à mort à Guy Marius Sagna pour son engagement dans tous les combats pour la transparence dans la gouvernance des ressources publiques et pour sa dénonciation, sans relâche, de la corruption des élites dirigeantes ainsi que du fossé qui existe entre ces dernières et le bas peuple.



"Le prétexte choisi pour l’arrêter est fallacieux. Il cache mal la volonté des autorités de détourner les énergies positives de tous les sénégalais qui exigent la reddition des comptes sur la spoliation des ressources pétrolières, vers des batailles judiciaires sans intérêt", lit-on dans le communiqué de Y en a marre.