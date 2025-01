Guy Marius Sagna dénonce l’exploitation des minerais congolais par le Rwanda

« Un voisin de la RDC - le Rwanda - exporte des minerais qui n'existent pas dans le sous-sol rwandais mais qui se trouvent dans le sous-sol congolais. Cela explique tout. Cela est à dénoncer », a écrit le parlementaire.



Selon Guy Marie Sagna, le président Kagamé, souvent présenté comme un dirigeant visionnaire en Afrique, ne peut en aucun cas être considéré comme un modèle. Il estime que le Rwanda profite de la faiblesse momentanée de la RDC pour s’approprier illégalement les ressources naturelles de son voisin.

Une pratique qu’il juge non seulement immorale, mais également préjudiciable pour le développement économique et la stabilité régionale.



Par ailleurs, le climat de tension en RDC reste marqué par des manifestations violentes dans plusieurs villes, notamment à Kinshasa, où des ambassades, dont celles du Rwanda et de la France, ont été prises pour cible par des manifestants.



La dénonciation de Guy Marie Sagna s’inscrit dans un contexte où la communauté internationale est appelée à intensifier ses efforts pour résoudre les différends entre le Rwanda et la RDC.



L’exploitation illégale des ressources minières reste un enjeu majeur, alimentant non seulement les conflits dans la région des Grands Lacs, mais aussi la méfiance entre voisins africains.