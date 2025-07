Présidentielle au Cameroun: ce militant du parti au pouvoir qui veut se présenter à la place de Paul Biya

C'est de la « déraison » commente Benoît Ndong Soumhet, ministre chargé de mission à la présidence du Cameroun. Pour ce membre du comité central du RDPC, la démarche de Léon Theiller Onana ne mérite pas d'occuper les esprits des cadres du parti en pleine préparation de la campagne : « Vous voulez que je vous dise exactement comment c'est perçu ? On en rigole [...]. Nous avons l'article 27 alinéa 3 des statuts du RDPC qui dit très clairement que le président national est le candidat du parti à l'élection présidentielle [...]. Alors comment peut-il être candidat ? Comment ça va se passer ? »



Léon Theiller Onana rappelle que sans congrès depuis 2011, le RDPC n'a plus ni président ni comité central. Il assure que la base militante du RDPC le soutient et ne se dit pas surpris que sa démarche fasse rire les cadres du parti. « Depuis l'élection de 2018, le chef de l'État n'a tenu aucun conseil ministériel, donc ceux qui rient, ce sont ceux qui tirent justement les ficelles du jeu [...]. Il est temps aujourd'hui que les aînés qui gouvernent notre pays comprennent que la jeune génération à laquelle j'appartiens ne laissera plus passer un certain nombre de bévues. »



Sans congrès annoncé du RDPC et à quelques jours de la convocation du corps électoral, Léon Theiller Onana ne dit pas clairement comment sa démarche pourrait aboutir. Depuis jeudi, il a initié une autre démarche en justice pour faire annuler les dernières décisions du bureau politique du parti.