Guy Marius Sagna dénonce le manque de soutien du secteur bancaire et appelle à la reddition des comptes

Le député Guy Marius Sagna a vivement critiqué le secteur bancaire de la zone UEMOA, estimant qu’il ne soutient pas suffisamment l’économie. Il a fait cette sortie à l’Assemblée nationale lors de l’examen des projets de loi portant réglementation bancaire et microfinance.



Selon lui, les crédits accordés pour financer l’économie représentent moins de 25 % dans cette zone, alors que dans d’autres pays d’Afrique subsaharienne, ce taux dépasse les 60 %, et atteint même 100 % dans certaines régions du monde.



Par ailleurs, il a attiré l’attention sur la situation préoccupante des travailleurs de la FERA (Fonds d’Entretien Routier Autonome) et des volontaires du service national, qui accumulent plusieurs mois d’arriérés de salaires. Il s’interroge sur les solutions à mettre en place pour garantir le paiement de ces travailleurs.



Sur le plan politique, Guy Marius Sagna a également insisté sur la nécessité d’une reddition des comptes. « Depuis ce matin, nous parlons d’argent », a-t-il déclaré, avant d’accuser l’ancien président Macky Sall et ses partisans d’avoir détourné les ressources du pays.