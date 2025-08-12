Guy Marius Sagna dénonce une “justice à deux vitesses” après la libération de Lat Diop

“Je le répète, il est inacceptable d'avoir un système judiciaire qui envoie les voleurs de poulets en prison et qui accorde des bracelets électroniques aux kulunas qui ont pillé les milliards des sénégalais”, a-t-il écrit sur Facebook.

Pour rappel, la Chambre d’accusation financière de la Cour d’appel de Dakar a ordonné, ce mardi 12 août 2025, la mise en liberté provisoire de l’ancien directeur général de la Lonase, Lat Diop, sous condition du port d’un bracelet électronique.

Le député de Pastef, Guy Marius Sagna, a réagi à la mise en liberté provisoire de l’ancien directeur général de la Lonase, Lat Diop. Il a dénoncé ce qu’il qualifie de “justice à deux vitesses”.