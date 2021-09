Guy Marius Sagna et Cie libérés, Y’en A Marre, Noo Lank, Fds, Frapp en conférence de presse ce lundi

Après avoir été brutalisés et arrêtés ce dimanche matin à Guédiawaye où ils s’étaient rassemblés pour manifester contre la vie chère, Guy Marius Sagna et ses camarades ont été libérés dans la soirée.



Mais leur combat est loin d’être fini. Ce lundi, les organisations et autres mouvements citoyens comme Y’en A Marre, Noo Lank, Frapp France Dégage, FDS organisent une conférence de presse, « en perspective de la grande manifestation contre la vie chère » qu’ils comptent tenir vendredi 17 septembre.