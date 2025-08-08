Guy Marius Sagna répond à l'Apr : " Vous êtes condamnés à souffrir"

Les membres de l'Alliance pour la République (Apr, ancien parti au pouvoir) ont vivement attaqué le plan de redressement économique et social récemment présenté par le Premier ministre Ousmane Sonko. Lors d’une conférence de presse tenue hier jeudi, Abdou Mbow et ses camarades ont accusé le gouvernement d’aggraver les souffrances sociales plutôt que d’y apporter des solutions durables.
La réponse n’a pas tardé. Le député Guy Marius Sagna, membre du parti Pastef, a contre-attaqué via un post Facebook. "Vous allez devoir souffrir", a-t-il lancé, avant de s’en prendre à l’ancien régime : "Vous avez volé les Sénégalais, et aujourd’hui, vous osez critiquer le plan des patriotes qui tentent de réparer vos crimes économiques ?"
Pour M.Sagna, c'est bien l'Apr qui est responsable de l’exclusion du candidat légitime de Pastef, Ousmane Sonko, de la présidentielle du 24 mars 2024. "Vous avez illégalement empêché le président de Pastef, Ousmane Sonko, de se présenter. Nous avons contourné vos manœuvres pour priver Pastef d’un candidat, et à cause de vous – vous qui avez assassiné plus de 80 Sénégalais – nous nous retrouvons dans une situation inédite : un président légal face à un président légitime."
Et le député du groupe Pastef-Les Patriotes d’enfoncer le clou : "Walay, vous êtes condamnés à subir les conséquences de cette situation dont vous êtes les seuls responsables."
La réponse n’a pas tardé. Le député Guy Marius Sagna, membre du parti Pastef, a contre-attaqué via un post Facebook. "Vous allez devoir souffrir", a-t-il lancé, avant de s’en prendre à l’ancien régime : "Vous avez volé les Sénégalais, et aujourd’hui, vous osez critiquer le plan des patriotes qui tentent de réparer vos crimes économiques ?"
Pour M.Sagna, c'est bien l'Apr qui est responsable de l’exclusion du candidat légitime de Pastef, Ousmane Sonko, de la présidentielle du 24 mars 2024. "Vous avez illégalement empêché le président de Pastef, Ousmane Sonko, de se présenter. Nous avons contourné vos manœuvres pour priver Pastef d’un candidat, et à cause de vous – vous qui avez assassiné plus de 80 Sénégalais – nous nous retrouvons dans une situation inédite : un président légal face à un président légitime."
Et le député du groupe Pastef-Les Patriotes d’enfoncer le clou : "Walay, vous êtes condamnés à subir les conséquences de cette situation dont vous êtes les seuls responsables."
Autres articles
-
Gaza : Ousmane Sonko et Recep Tayyip Erdoğan condamnent le génocide qui se déroule en Palestine
-
Redressement économique : L’APR démonte le plan "Jubbanti Koom" et parle de "danger pour les plus vulnérables"
-
Réduction du train de vie de l’État : Abdou Mbow accuse le régime de contradiction
-
Diplomatie : Recep Tayyip Erdogan salue la visite d’Ousmane Sonko et renforce les liens avec le Sénégal
-
Coopération renforcée : le Sénégal et la Turquie signent plusieurs accords stratégiques